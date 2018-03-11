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غزة-الرسالة نت

عبرت "لجنة دعم الصحفيين" عن استنكارها الشديد للضغوط الإسرائيلية التي تمارسها أوساط إسرائيلية مسؤولة على إدارة الفيسبوك لحذف المحتوى الفلسطيني.

وأكدت اللجنة في بيان لها، السبت، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية مارست ضغوطا على إدارة الفيسبوك" لحذف (12000) مادة نشرت على الشبكة، وتم بموجب ذلك حذف نحو 85% من المحتوى الفلسطيني، وذلك بعد عملية لجيش الاحتلال في مدينة جنين واستشهاد المقاوم أحمد نصر جرار.

وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا عضو الكنيست "اوري مكلف" خلال جلسة خاصة للكنيست ناقشت المحتوى الفلسطيني الأسبوع الماضي:"سنواصل مطالبة إدارة فيسبوك للاستجابة لمطالبنا لإزالة المواد التحريضية". حسب زعمه.

وبينت لجنة دعم الصحفيين أن عضو الكنيست "اوري مكلف" طالب شبكة الفيسبوك فعل كل شيء لمنع نشر صور الشهيد أحمد جرار إلى جانب البروفايل الشخصي لبعض من مستخدمي الفيسبوك.

وطالبت اللجنة من إدارة الفيسبوك عدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية التي يمارسها بعض الوزراء وأعضاء الكنيست على الشبكة من أجل محاربة المحتوى الفلسطيني .

وأكدت اللجنة أن هناك تحريض يومي من قبل شخصيات إسرائيلية وبعض الوزراء على صفحاتهم على الفيسبوك تصل إلى حد الأمر بقتل الفلسطينيين علاوة على تهديدات عنصرية ولا تقوم إدارة الفيسبوك تجاههم بأي إجراء.

وطالبت اللجنة من الحكومة الفلسطينية والمؤسسة الرسمية الفلسطينية بأن تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع الخطير لاسيما أن هناك سياسة واضحة من قبل الفيسبوك وخضوعه للابتزاز والضغوط الإسرائيلية لمحاربة المحتوى الفلسطيني.