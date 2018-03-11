تصغير الخط تكبير الخط

أنقرة-الرسالة نت

أدانت الخارجية التركية، اليوم السبت، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها "إسرائيل" "إرهابية".

وقالت الوزارة في بيان "نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التي اتخذتها إسرائيل متجاهلة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والتي أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الشرقية".

وأضافت "منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 وحتى اليوم ألغت اسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين في المدينة".