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الضفة المحتلة - الرسالة نت

داهمت قوات الاحتلال فجر الأحد، حي المساكن الشعبية بنابلس وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة محال في الشارع الرئيس.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت الحي بعد منتصف الليلة وداهمت محال ومنشئات تجارية وصادرت كاميرات مراقبة، علما بأنها داهمت محلات أخرى خلال اليومين الماضيين في المنطقة الشرقية من نابلس.

وداهمت قوة للاحتلال مخيم عين سلطان في اريحا واعتقلت كل كرم ناصر فواز عايد ومعين عكيلة وعميد اكتفي اضافة الى حمزة جمال هديب.

وزعم الاحتلال اعتقاله ثلاثة شبان قبل إلقائهم زجاجات حارقة على "شارع 90" قرب مدينة أريحا.

واقتحمت أيضا منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب الخليل وداهمت عددا من المحال التجارية.

وصادرت قوة للاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة في حي البالوع ببيتونيا غرب رام الله عقب اقتحامها الحي.