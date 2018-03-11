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واشنطن - الرسالة نت

قال شون سبايسر، السكرتير الصحافي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي غادر البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن على الإدارة الأميركية أن تثبت للعرب جديتها في عملية السلام.

وأضاف سبايسر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "لدينا رئيس أميركي ينفّذ ما تعهد به بالفعل. وإن كنا نريد تحقيق السلام حقا، فعلينا القيام بشيء ما، دعونا نظهر للعرب أننا جادون للغاية في هذه القضية".

وتابع سبايسر: "مجرد اعترافنا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل لا يعني أننا نُغفل أهمية هذه المدينة بالنسبة للديانات الأخرى".

وتحدث سبايسر عن أيام عمله في البيت الأبيض، وقال إنه "بين عشية وضحاها" انتقل من منصب المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى عالم المشاهير المحيطين بالرئيس ترمب.

وقال: "لم أجهز نفسي أبدا لمثل هذا الأمر (عندما انتقل للعمل في البيت الأبيض). لم أفكر مطلقا في أن أكون من المشاهير. لقد حدث الأمر بسرعة فائقة. في البداية، لم أكن أحب أن تصريحاتي الصحافية تعرض وتنشر في كل مكان حول العالم. ولا أعتقد أن أيا ممن شغلوا منصب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض كانوا يهتمون بأن جلساتهم الإخبارية سوف تنشر وتذاع في كل مكان على سطح الكوكب".

ويضيف: "خلال الأشهر القليلة الأولى، كنت غارقا حتى أذني في العمل داخل البيت الأبيض، وبالتالي لم تكن لدي فكرة عن الأمر. ولكن بعد ذلك، اصطحبت أطفالي للتنزه، ثم بدأ الناس في التعرف علي في الشوارع. كانوا يوقفونني في المتاجر ويطلبون من أطفالي أن يلتقطوا صورا للناس معي".