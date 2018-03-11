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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الأحد، عدة مواضيع أهمها اطلاق النار على معبر بيتونيا في منطقة رام الله، وكذلك الاعتقالات التي جرت في الضفة المحتلة.

هأرتس

كبار مسؤولي الائتلاف: نتنياهو يتصرف كمعلق ولا يبذل جهدا لحل الأزمة

اشتباه بالقتل والانتحار: العثور على جثتي أم وابنها في منزلهما في بات يام

فلسطيني آخر قُتل في غضون 24 ساعة: أصيب شاب في ال 19 من عمره بالرصاص في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس

تظاهر المئات في أشدود ضد إغلاق الشركات وأماكن الترفيه في يوم السبت

يديعوت أحرونوت

ألقي القبض على 4 مطلوبين يشتبه في تورطهم في الإرهاب في يهودا والسامرة

لبيد: لن نبقى إلى حكومة تكون فيها لائحة اتهام ضد رئيس وزراء

الشك في القتل والانتحار في بات يام: مقتل ابن وأمه

إطلاق نار على معبر بيتونيا في منطقة رام الله دون وقوع إصابات

تمديد احتجاز ضابط في الجيش الإسرائيلي يشتبه في دهس وقتل راكب دراجة على الطريق السريع 4

مقتل أحد نشطاء الجهاد الإسلامي في انفجار وقع في شمال قطاع غزة

كبار مسؤولي الائتلاف: لن نوافق على الانتخابات في يونيو

معاريف

بينيت: سلوك نتنياهو يثير الدهشة ويوحي بالرغبة في الانتخابات

إطلاق النار بالقرب من معبر بيتونيا ، دون وقوع إصابات

ألقي القبض على 4 مطلوبين و 21 من عامل غير شرعي خلال الليل في الضفة

حادثة بات يام: الرجل والمرأة اللذان عثر عليهما ميتان هما ابن وأمه

سمعت أصوات إطلاق النار بالقرب من بسجوت ولا توجد إصابات

تقرير فلسطيني: مقتل أحد نشطاء الجهاد الإسلامي نتيجة "انفجار داخلي"

تل أبيب: مئات من المشاركين في المظاهرة الأسبوعية ضد الفساد الحكومي

"إسرائيل" هيوم

اعتقال 4 فلسطينيين خلال الليل من الضفة الغربية

اعتقال اثنين من الفلسطينيين تسللوا من قطاع غزة كان أحدهم يحمل سكينًا وقنبلة يدوية

اشتباه في القتل والانتحار: العثور على جثتي رجل وامه في شقة في بات يام

أطلق فلسطينيون النار على معبر بيتونيا في بنيامين ، لكن لم تقع إصابات

أطلق فلسطينيون النار على موقع للجيش الإسرائيلي قرب بسجوت ولم تكن هناك اصابات

تقرير فلسطيني: مقتل أحد نشطاء الجهاد الإسلامي في انفجار عبوة ناسفة

القناة 7 العبرية

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 4 مطلوبين من الضفة

اعتقل فلسطينيان عبروا السياج الحدودي من قطاع غزة

لبيد: لا يوجد مستقبل في أي حكومة يقدم فيها ضد رئيس الوزراء لائحة اتهام

سوف يواصل نتنياهو جولة اللقاءات مع قادة أحزاب الائتلاف اليوم

ألقت قوات الجيش القبض على 21 عامل غير شرعي

سيتحدث مستشار ترامب السابق في مؤتمر للحزب اليميني في فرنسا

مقتل فلسطيني من الجهاد الإسلامي في حادث داخلي

مصر: عقوبة الإعدام لعشرة من أعضاء الإخوان المسلمين

مصر: نظم عشرات من الأشخاص مسيرة تأييد لمرشح يعارض السيسي

إطلاق نار على موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من معبر بيتونيا

سيقاطع الفلسطينيون مؤتمرًا لغزة في الولايات المتحدة

القناة 12 العبرية

اعتقال 4 فلسطينيين مطلوبين من الضفة الغربية خلال نشاط القوات ليلا

عثر على زوجين مسنين مقتولان في منزلهما في بات يام

الرئيس ترامب حول كوريا الشمالية: "أعتقد أنهم مهتمون بالسلام"

إطلاق النار على معبر بيتونيا بالقرب من رام الله. لا توجد إصابات

إطلاق نار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من بسغوت دون وقوع إصابات

نتنياهو: أفضل أن أواصل نشاطي الحكومي حتى نهاية فترة المنصب

القناة 14 العبرية

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 4 فلسطينيين مطلوبين من الضفة الغربية

تم العثور على جثتي امرأة مسنة وابنها في شقة في بات يام

خلال ساعة واحدة: حادثتا إطلاق نار في منطقة رام الله

سيخوض يعلون المنافسة على منصب رئيس الوزراء

تقرير فلسطيني: استشهاد شاب فلسطيني 22 سنة قتل بالرصاص في مواجهة مع القوات

قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين حاولا تسللا الى الداخل

والا العبري

اعتقلت قوات الأمن 4 مطلوبين في يهودا والسامرة

ألقي القبض على شابة من شعفاط للاشتباه في محاولة تهريب سكين وغاز مسيل للدموع

لبيد: لن أدخل ائتلافا فيها رئيس الوزراء لديه لائحة اتهام

الجيش الإسرائيلي حول محاولة اطلاق الصاروخ: أي شخص يلعب بالنار يمكن أن يتاذى

عثر على شخصين في الثمانينات قتلى في شقة في بات يام

إطلاق نار على معبر بيتونيا في بنيامين. لا توجد إصابات

إطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من البيرة دون وقوع إصابات

مئات من سكان أشدود يتظاهرون قرب البلدية ضد الإكراه الديني

تقرير: مقتل فلسطيني بنيران الجيش في منطقة نابلس. الموضوع قيد التحقيق