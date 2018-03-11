تصغير الخط تكبير الخط

الخرطوم- الرسالة نت

وصل إلى الخرطوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وينتظر أن يجري وزير الخارجية القطري خلال الزيارة مباحثات مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، تتناول ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني إن نظيره القطري يحمل رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس عمر البشير.

وأضاف غندور أن الرسالة تتعلق بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن وزير الخارجية القطري هو المكلف بملف متابعة اتفاقية الدوحة، وأن المباحثات مع نظيره القطري ستكون شاملة، وستتطرق إلى كل الملفات التي تربط بين الخرطوم والدوحة.

يشار إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور وقعت في قطر عام 2011، وتهدف إلى إرساء السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور غربي السودان، وقد دفعت الوثيقة مجموعات مسلحة لوضع السلاح والاتجاه نحو السلام.

المصدر : الجزيرة