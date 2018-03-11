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الضفة المحتلة- الرسالة نت

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، إن تسعين دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري في العاصمة الايطالية روما، برعاية ودعوة من الحكومات السويدية والأردنية والمصرية.

واوضح مشعشع لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، ان الدعوة لهذا المؤتمر تأتي في سياق الخطر حيال الوضع المالي للوكالة وتبعاته على الخدمات التي تقدمها "الأونروا" في جميع مناطق عملها، بعد تقليص الدعم المالي الاميركي.

ووصف مشعشع المؤتمر بالمفصلي، مشيرا إلى أنه ورغم صعوبة التكهن بنتائجه الا ان التفاؤل مبني على المشاركة الواسعة، وثقل الدول التي دعت إليه.