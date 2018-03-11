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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

من المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي سعيا لحل أزمة قانون التجنيد التي تعصف بالائتلاف وتهدد استقراره.

وأكدت شبكة "ريشت كان" العبرية أن نتنياهو التقى مساء أمس مع رؤساء الكتل المتشددة دينيا حيث تم الاتفاق على ثلاثة شروط لحل الأزمة، منها موافقة هذه الكتل على الصيغة الجديدة للقانون الذي يتم بلورتها حاليا وتعهد جميع الأحزاب بإقرار القانون وبمواصلة البقاء في الحكومة.

وبدوره أوضح مصدر في مكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا وزير الحرب افيغدور ليبرمان أن الأخير سينسحب من الحكومة في حال إقرار القانون.

في غضون ذلك بلورت وزيرة العدل أيليت شاكيد ورؤساء الأحزاب الدينية اليهودية صيغة تفاهمات لاحتواء الأزمة، وتم تسليم مستند التفاهمات إلى مجلس كبار حكماء التوراة، ويتوقع أن يصادق المجلس عليه.