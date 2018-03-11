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غزة - الرسالة نت

وزعت جمعية الرياض الخيرية مساعدات نقدية على 50 أسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة، بقيمة 6 آلاف دولار.

وقال رياض شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الأسر الفقيرة تنوعت بين فقراء وأيتام وإيجارات بيوت، وإنها تلقت مساعدات نقدية بواقع 100-200 دولار لكل أسرة.

وذكر أن الأسر توزعت على مختلف محافظات قطاع غزة، ضمن جهود الجمعية لإغاثة الفقراء والمحتاجين في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب.

يذكر أن جمعية الرياض كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توزيع500 "سلة خضار" على 500 أسرة فقيرة في مدينة غزة، بتكلفة 15 ألف شيكل.