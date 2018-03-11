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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

يواصل الأسرى الإداريون منذ نحو شهر خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري والممارسات التعسفية بحقهم.

وبين نائب مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، أن عدد الأسرى الإداريين هو 460 أسيرا في سجني "عوفر" و"النقب"، وثلاث أسيرات في سجن "الشارون".

وقال سعادة إنه تم تقديم شكاوى لإدارة سجون الاحتلال على ارتفاع أسعار "الكانتين" الباهظة مقارنة بالسوق المحلية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا ردود إيجابية على هذه الشكاوى حتى اللحظة.