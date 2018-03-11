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الرسالة نت - وكالات

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً بعنوان "زيارة نتنياهو قد تكون الأخيرة للولايات المتحدة في منصب رئيس الوزراء".

ويقول ديفيد هلفنجر، كاتب المقال، إن زيارة نتنياهو إلى العواصم السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، يمكن أن تكون الأخيرة له كرئيس للوزراء، فقد أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام الرشوة ضده، واصطف المقربون السابقون منه للشهادة ضده هو وزوجته.

ويتابع كاتب المقال، "يبدو أن المقاضاة الجنائية مسألة وقت، حيث تعامله مع وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفعل مثل رجل "مدان". جدول أعمال نتنياهو في الولايات المتحدة حمل لغتين وخطابين موجهين لطرفين مختلفين. الاختلافات بين تصريحات نتنياهو باللغتين الإنجليزية والعبرية كان واضحاً.

ويستطرد: خاطب نتنياهو الجمهور الأمريكي باللغة الإنجليزية، وتحدث بثبات وبصوت عالٍ حول المواجهة مع إيران، وحول طموحاتها في الشرق الأوسط وحول صفقة نووية ناشد فيها ترامب أن "يصلحها تماماً أو يلغيها"، كما قلّص موقفه من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى درجة حادة، قائلاً: "يجب أن يكون لدى الفلسطينيين كل الصلاحيات لحكم أنفسهم، باستثناء السلطات التي تهددنا".