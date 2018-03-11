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غزة- الرسالة نت

تستعد أمانة مهرجان فجر السينمائي الدولي، لإطلاق نسخته السادسة والثلاثين، في شهر أبريل/نيسان المقبل، وسط مشاركة عربية ودولية واسعتين، حيث يُقام المهرجان تزامناً مع ذكرى مرور 120 عاماً على دخول السينما في إيران.

وقال مدير مهرجان فجر السينمائي المخرج رضا مير كريمي، إن "مهرجان فجر السينمائي أحد أهم النشاطات الثقافية والفنية في إيران في المستوى الدولي وعمره ستة وثلاثين عاماً، وسيعتمد أسلوبه الجديد على تقوية التعاون على مستوى آسيا والمنطقة، ومتابعة التأثير السينمائي المتبادل، علاوة على تقوية الجوانب العلمية والإحترافية السينمائية والمشاركة في المجال الدبلوماسي الثقافي".

وأضاف ميركريمي، أنه "نادي متابعي المهرجان يتكون من ثلاثة آلاف عضو ومن محبي السينما والطلاب والتلامذة وأهل السينما، وسيتناسب هذ العام مع الاهداف الوطنية والدولية وما تمر به المنطقة، وإضافة لذلك ستؤدي فقرات "نظرة على دور السينما في تلبية الأذواق حيث تعبر من عوالم سينمائية وخاصة سينما العالم الإسلامي. وستقام ورشات عديدة للنقاش حول هذا الموضوع".

وأوضح، مير كريمي أنّ "نجاح الدورات السابقة أدت إلى حصول المهرجان على مكانته، ونلمس ذلك عبر طلبات المشاركة التي هي في ازدياد، حيث سيضم المهرجان عدداً كبيراً من الضيوف القادمين من خارج البلاد كمدراء مهرجانات وموزعين ومنتجين، ومع تزايد الطلب على المنتج السينمائي الإيراني، سيضمّ أقساماً عديدة للعروض خاصة في قسم مرور على السينما الإيرانية أو عروض السوق الدولي".

وسيقام مهرجان فجر السينمائي الدولي، خلال الفترة من 19 إبريل ويستمر حتى 27 إبريل 2018 في العاصمة طهران ويرأسه للدورة الثالثة المخرج الإيراني رضا مير كريمي.

وسيشارك مخرجون عرب في أعمال المهرجان، ومن أبرزهم، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمخرج العراقي محمد دراجي، وأضيفت لجوائزه جائزة المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد لإضفاء صبغة مشهد سينما دول الجوار على فعالياته، وتبادل الخبرات والتجارب.

وسيشارك في الفيلم، حتى الآن ٦٨٢ فيلماً من ٣٥ دولة ومن بينها ٣٠٠ فيلما روائيا.

وتضم جوائز المهرجان، جائزة افضل مؤثرات بصرية، وأفضل مؤثرات ميدانية، وأفضل ماكياج، وأفضل تصميم الديكور والأزياء، وأفضل هندسة صوتية، وأفضل موسيقى، وأفضل مونتاج وتصوير، وأفضل سيناريو، كما سيضم جوائز لأفضل ممثل وأفضل إخراج.

كما سيتخلل المهرجان، قسم خاص لأفلام الانيميشين، فيما ستتراوح جوائزه بين 1000 إلى 10000 دولار للفئات الفائزة.