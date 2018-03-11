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غزة- الرسالة نت

قالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن 19 مواطنًا بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس "عاصمة لإسرائيل" في 7 ديسمبر 2017.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المصابين جراء أحداث المواجهات على حدود القطاع، بلغ 1083 جريحًا.



وبينت أن الشهداء ارتقوا في مناطق مختلفة من القطاع، 7 من مدينة غزة، و5 شمالي القطاع، و2 في مدينة خانيونس، و2 في مدينة رفح، و3 وسط القطاع.



ووثّقت الوزارة إصابة 238 طفلًا من بين إجمالي الإصابات، و18 سيدة، و827 شابًا ورجلًا، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال والنساء الجرحى بلغت نحو 23.9% من إجمالي عدد الإصابات.



كما رصدت الوزارة استهداف الجيش الإسرائيلي 15 سيارة إسعاف بشكل مباشر وتعرضها لأضرار بالغة؛ الأمر الذي تسبب بإصابة طواقمها الطبية بـ"الاختناق الشديد"، جرّاء قنابل الغاز المسيلة للدموع.



وتشهد مناطق قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة مظاهرات شعبية مساء أيام الجُمَعْ من كل أسبوع، احتجاجًا على قرار "ترمب" في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.