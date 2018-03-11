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غزة- الرسالة نت

نظم عدد من موظفي سلطة الطيران المدني الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الأحد وقفة احتجاجية امام مكتب سلطة الطيران المدني بمدينة غزة رفضاً للقرار القاضي بإحالتهم الى التقاعد المبكر.

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها :" موظفو الطيران ملتزمون بالشرعية ، يا سيادة الرئيس انصف ابنائك ، رواتب الموظفين خط احمر".

وعبر عدد منهم عن رفضهم للقرار القاضي بإحالتهم الى التقاعد المبكر ، معتبرين ذلك تقاعد قسري وغير قانوني.

وطالب موظفو سلطة الطيران رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمدالله بضرورة إعادة النظر في قضيتهم، خصوصاً وان قرار التقاعد جاء في وقت وظروف صعبة تتعرض لها غزة.