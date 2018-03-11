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الرسالة نت - وكالات

عدد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، المزايا التي يتمتع بها جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد المستوى الباهر الذي ظهر به خلال مواجهة ملقا في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي: "لقد سار كل شيء لمصلحته خلال مواجهة ملقا بشكل أكبر من المباريات الأخرى، لكن الشيء الجيد هو أنه يرغب دائما في مهاجمة منافسيه".

وأضاف: "يحاول دائما المراوغة ويمنحنا أفضلية إضافية مثلما حدث في الهدف الثاني، بسبب قدرته على الانطلاق إلى داخل الملعب وصناعة الأهداف".

وانضم ديمبلي إلى برشلونة خلال الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، لكنه غاب عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.