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الرسالة نت - وكالات

دخل الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدير الفني لـيوفنتوس, ضمن الأسماء المرشحة لتدريب أرسنال وخلافة الفرنسي أرسين فينغر, الذي تفكر إدارة "الغانرز" في إقالته.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن أليغري سيوافق على قيادة أرسنال إذا رحل فينغر عن الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار عقده مع يوفنتوس حتى صيف عام 2020.

وأكدت "صن" أن المدرب الإيطالي يريد التدريب في "البريميرليغ"، ويواصل تعلم اللغة الإنجليزية حتى يكون مستعدا لخوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وأشادت الجماهير الإنجليزية بأليغري, بعد نجاحه في قيادة يوفنتوس للفوز على توتنهام والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا, وتقديم "البيانكونيري" أداء مميزا خلال تلك المباراة.

ويعاني أرسنال من تراجع في نتائجه خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر مرتين أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية, والدوري الإنجليزي، قبل أن يسقط مجددا أمام برايتون في "البريميرليغ"، وهو ما زاد من مطالبة جماهير "الغانرز" بإقالة فينجر.

وتوّج أليغري مع يوفنتوس منذ توليه المسؤولية في صيف عام 2014، بـ3 ألقاب للدوري الإيطالي, و3 ألقاب كأس إيطاليا, ولقب كأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى وصوله للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 3 سنوات.