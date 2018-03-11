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الرسالة نت - وكالات

وافق نادي ليفربول على دفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، لضم جاك بوتلاند حارس مرمى ستوك سيتي الصيف المقبل، وهو ما سيجعله أغلى حارس في التاريخ.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن نادي ليفربول حال ضمه بوتلاند بهذا المبلغ، سيحطّم المبلغ القياسي المسجل باسم البرازيلي إديرسون مورايس، الذي انتقل من بنفيكا إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي، مقابل 34.7 مليون جنيه إسترليني.

وكان ستوك سيتي يتوقع عدم موافقة ليفربول على هذا المبلغ الكبير، لكن إدارة "الريدز" تمسكت باللاعب، في ظل تذبذب مستوى ثنائي حراسة المرمى، الألماني لوريس كاريوس والبلجيكي سيمون مينيوليت.

وأشارت "ميرور" إلى أن بوتلاند يفضل الانتقال إلى ليفربول, عن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، التي تسعى لضمه أيضا.