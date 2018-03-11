تصغير الخط تكبير الخط

نابلس-الرسالة نت

شيع آلاف المواطنين الأحد جثمان الشهيد اعمير عمر شحادة (19 عامًا) في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ونقل الجثمان بسيارة إسعاف في يرافقها موكب من المركبات إلى منزل عائلة الشهيد لمواراته الثرى.

وطاف المشيعون شوارع البلدة رافعين الأعلام والرايات، وصولا إلى الساحة الرئيسية، وأدوا الصلاة على جثمانه، وسط هتافات تطالب كتائب القسام وقوى المقاومة بالانتقام لدماء الشهيد.

واستشهد شحادة بعد لحظات من إصابته برصاص الاحتلال مساء أمس السبت خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة عوريف، أصيب خلاله كذلك فتى آخر بجراح خطيرة.