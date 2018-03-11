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الرسالة نت - وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، توصله لاتفاق مع نظيره غريميو البرازيلي للتعاقد مع اللاعب أرثور هنريكي ميلو.

وقال برشلونة في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي: "توصلنا مع غريميو لاتفاق نهائي بشأن شراء أرثور".

وأضاف: "إذا فعّلنا خيار الشراء وهو ما يمكن حدوثه في شهر يوليو 2018، فإن الصفقة ستكلفنا 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات".

وارتبط اللاعب بالانتقال لبرشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما سافر مسؤولون من "البرشا" للبرازيل، وأرسل غريميو وفدا لـ"كتالونيا" للتفاوض حول الصفقة, قبل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.