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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير منصور سامي فواقا من بلدة دورا القرع بعد قضاء محكوميته البالغة 14 عاما.

وفور وصول الأسير إلى مدينة رام الله عقب الإفراج عنه مباشرة، قام بزيارة ضريح الشهيد ياسر عرفات في مقر المقاطعة، ليجوب بعدها موكب الأسير ومستقبليه شوارع المدينة، ومن ثم توجه إلى مسقط رأسه بلدة دورا القرع. وعند وصوله بلدته آثر الأسير أن يزور أمهات الأسرى في البلدة قبل أن يتوجه إلى منزله لرؤية أفراد عائلته بعد تنسمه الحرية.

ونظمت حركة فتح مهرجانا خطابيا لمناسبة الإفراج عن الأسير فواقا في بلدته دورا القرع، حضره: محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأعضاء إقليم رام الله والبيرة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وحشد غفير من أهالي البلدة والبلدات المجاورة، حيث ألقيت فيه الكلمات التي أكدت جميعها الوقوف إلى جانب الأسرى، والمطالبة بالإفراج عنهم.