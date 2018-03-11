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القدس المحتلة-الرسالة نت

أصيب شاب من بلدة حزما شرق القدس المحتلة اليوم الأحد، بجروح متفاوتة بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن قرب البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب المصاب نقل إلى مجمع فلسطين لتلقي العلاج، بعد إصابته بجروح مختلفة جراء عملية الدهس.

وزعمت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب البلدة ظهر اليوم، وكان قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشهر بالمكعبات الإسمنتية وتخضع الداخلين والخارجين من القرية البالغ عدد سكانها حوالي 11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.