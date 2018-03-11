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غزة - الرسالة نت

حقق خدمات الشاطئ فوزا قاتلا على نظيره اتحاد الشجاعية (3-2), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "البحرية" سليمان العبيد "هدفين" (28 و95), ويوسف شلدان (67), بينما أحرز هدفي "المنطار" عاهد أبو مراحيل (71), وأحمد أبو العطا (88).

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع, وبقي رصيد الخاسر 29 نقطة في المركز الرابع.

شباب جباليا - الهلال (3-0)

وسحق شباب جباليا نظيره الهلال (3-0).

وأحرز ثلاثية "ثوار الشمال" فضل أبو ريالة (37), ومحمد الملفوح (66), ويوسف حسب الله (89), ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس, ويبقى رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الثامن.

خدمات النصيرات - خدمات دير البلح (1-0)

وفي دوري الأولى, انتصر خدمات النصيرات على خدمات دير البلح (1-0).

ويدين "الغواصة الصفراء" بفوزه إلى أحمد مهدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (40), ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة, ويتوقف رصيد خدمات الدير عند 27 نقطة في المركز الثامن.

خدمات خانيونس - خدمات المغازي (1-0)

وتفوق خدمات خانيونس على خدمات المغازي (1-0).

وأحرز مهيب أبو حيش هدف خدمات خانيونس (65), ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث, ويتجمد رصيد خدمات المغازي عند 23 نقطة في المركز العاشر.