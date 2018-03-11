تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

حقق أرسنال فوزا سهلا على واتفورد (3-0)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز "ثلاثية" المدفعجية" شكودران موستافي (8), وبيير إيميريك أوباميانغ (59), وهنريك مخيتريان (77).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لواتفورد نفذها تروي ديني (62).

وأنهى أرسنال بهذا الانتصار سلسلة من الهزائم المتتالية في الدوري وصلت إلى 3 أمام توتنهام ومانشستر سيتي وبرايتون، ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر "مؤقتا".