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الرياض-الرسالة نت

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مرسوما يقضي بإنشاء دوائر متخصصة في النيابة العامة للتعاطي مع قضايا الفساد.

ونقل بيان حكومي عن النائب العام الشيخ سعود المعجب قوله إن هذه الخطوة تستهدف "المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

وأوضح المعجب أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي كانت تعالج تلك القضايا عبر دائرة جرائم الوظيفة العامة.

يُشار إلى أن السلطات في السعودية اعتقلت يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرات الأشخاص بتهم فساد، بينهم 11 أميرا وأربعة وزراء على رأس عملهم، وآخرون سابقون، ورجال أعمال، وذلك قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم.

وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات المالية مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).

المصدر : وكالات