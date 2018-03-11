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رفح - الرسالة نت

فاز جماعي رفح على جاره الاستقلال (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر والأخير من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل هدفي الجماعي صلاح أبو طه (44), وسلامة النديات (75), في حين أحرز هدف الاستقلال محمد صقر (7).

ورفع الجماعي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا"، وتجمد رصيد الاستقلال عند 18 نقطة في المركز الخامس "مؤقتا".

مباريات الاثنين

وتتواصل منافسات المسابقة الاثنين, بلقاء اتحاد دير البلح مع أهلي النصيرات على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى، والأمل مع العودة على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.