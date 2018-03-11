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غزة- الرسالة نت

حذّر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة ماتياس شمالي، من عدم تمكن الوكالة من سد العجز في موازناتها بحلول مايو المقبل، مشدداً على أن "الخدمات المقدمة للاجئين ستكون في خطر".

وقال شمالي خلال لقاء نظمته نقابة الصحفيين بغزة اليوم الأحد، "إذا لم تقدم بعض الدول مساهمات جديدة تساعد "أونروا" بتقديم الخدمات الأساسية، فإن هذه الخدمات ستكون في خطر".

وأضاف: "أن أونروا لم تستطع حتى اللحظة تغطية ثلث موازنتها السنوية"، مبيناً أن العجز الرئيسي في "أونروا" ليس نقص التمويل الأمريكي فحسب، بل أن بعض الدول الخليجية لم تقدم مساهماتها للوكالة.

وتابع شمالي: "حتى هذه اللحظة لم نُغلق أي من مؤسساتنا، ولم نتخذ أي قرارًا بذلك"، مشيرًا إلى أن الوكالة قادرة على اختتام العام الدراسي الحالي.

وبيّن أن "أونروا" اتخذت بعض الإجراءات للاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية للاجئين حتى يونيو المقبل، حيث أوقفت اصدار عقود بطالة جديدة هذا العام، لافتاً الى قضية "مهندسي العقود" قائلا: "إنهاء عقودهم ليس بسبب انعدام المشاريع، ولكن ليس لدينا المال لندفعه".

وأشار إلى أن الوكالة أوقفت منذ يناير الماضي تمديد جميع العقود الموظفين لديها، وخاصة الذين يبلغون 60 عامًا، مؤكداً أن إصدار عقود أو بطالات جديدة مرتبط بتوفير تمويل لازم لها، "وإذا لم يتوفر؛ لن توجد بطالات جديدة"، على حد تعبيره.

ولفت شمالي الى إن رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وإنجاح المصالحة الفلسطينية يُمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا في واقع سكان القطاع.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت وقف تمويل أونروا عقب قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقد عاصمة للاحتلال، لتحرم الوكالة 90 مليون دولار، كانت تغطي تكاليف نسبة كبيرة من برنامج الاستجابة الطارئة للوكالة في غزة والضفة تُقدر نسبته الإجمالية بـ 135 مليون دولار.

وتقدم الوكالة خدمات لنحو 1.3 مليون لاجئ بغزة، فيما 77% من أولئك اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، ووتسلمت الوكالة في عامي 2015-2016م 50 مليون دولار من السعودية والكويت والإمارات، لكن في العام الماضي لم تتسلم أي مبالغ من الدول الخليجية الثلاث، وبالتالي زاد العجز المتفاقم عليها.