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غزة- الرسالة نت

قال المحلل السياسي والقيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، إن العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على غزة، " خلقت بيئة خصبة لتمرير صفقة القرن بعيدا عن ارادة الفلسطينيين".

وأضاف سويرجو في تغريدة له عبر حسابه على الفيس بوك: " امريكا استغلت نتائجها في اضعاف الفلسطينيين و اعلنت القدس عاصمة لإسرائيل".

وأشار إلى أنّ العقوبات جعلت مشروع نتنياهو السلام الاقتصادي اقرب الى التطبيق لانه اصبح مطلبا فلسطينيا .

ولفت إلى أن هذه العقوبات وبعد عام من فرضها، جعلت من السلطة في موضع الدفاع عن النفس و مطالبة بتبرير مشاركتها في حصار غزة .

في المقابل، يؤكد سويرجو أن هذه العقوبات لم تؤثر سلبا ضد حركة حماس، التي لا تزال لديها السيطرة على القطاع، وتسعى لتحسين علاقاتها مع مصر " و تناور على كل الجبهات و لم يعد الوقت سيفا على رقبتها بل دافعا للاستمرار في الصمود و تظهر كبديلا قويا يغازلها الامريكيون و الاوروبيون كأقوى طرف لمرحلة ما بعد الرئيس عباس".

ونبه إلى أن أي معركة قد تفرض ستستمر لأشهر طويلة بعكس ما يشاع، كما أن قوة حماس المضاعفة جعلتها " طرفا مرشحا و قويا للتفاوض في المرحلة القادمة و لم يعد رأسها مطلوبا للقطع بل مطلوبا لطاولة المفاوضات اكثر من غيرها".

ناهيك ان العقوبات جعلت من السنوار نجما وطنيا و من خصومه اعداءا تافهين، بحسب سويرجو.

وحذر سويرجو من أن انعقاد "مجلس رام الله الوطني"، "سيكون آخر الأحزان" على حد وصفه.

وفرضت السلطة رزمة من العقوبات ضد قطاع غزة، بدأتها بقطع التحويلات الطبية وامداد الكهرباء، وخصمت رواتب موظفيها في القطاع للنصف تقريبًا.

كما اقرت حركة فتح الثلاثين من نيسان المقبل، موعدًا لعقد المجلس الوطني بدون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.