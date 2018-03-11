تصغير الخط تكبير الخط

عمان - الرسالة نت

يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غدًا الاثنين العاهل الأردني عبدالله بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

ومن المتوقع بحب مصادر في السلطة أن يناقش عباس مع العاهل الأردني القرارات الأميركية الأخيرة لاسيما قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وفي تعقيب على ذلك أفاد مفوض الإعلام في حركة "فتح" منير الجاغوب، بأن اللقاء المقرر غدًا سيحضره كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج وأمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات.