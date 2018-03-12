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الوسطى - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم الاثنين, فريقا اتحاد دير البلح وأهلي النصيرات على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, بختام منافسات الأسبوع الثامن عشر والأخير من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

ويدخل اتحاد الدير (التاسع والأخير 13 نقطة) اللقاء واضعا أمام عينيه تحقيق الانتصار فقط, لأجل البقاء في المسابقة, وهبوط شباب معن (الثامن وقبل الأخير 15 نقطة) بدلا منه, وأي نتيجة غير ذلك فإنها ستعني هبوط اتحاد الدير.

أما أهلي النصيرات (السابع 16 نقطة), فلا تعني المباراة له شيئا, في ظل ضمانه البقاء في المسابقة, وبالتالي فإنه قد يتجه لتجربة لاعبين جدد خلالها.

وفي لقاء آخر وغير مؤثر, يلعب الأمل (السادس 16 نقطة) مع العودة (الرابع 22 نقطة), على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.