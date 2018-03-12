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الرسالة نت - وكالات

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم هاري كين، خلال مباراة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "كين يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن, وقد تكون هناك مشكلة في الأربطة".

وأوضح أنه من الممكن أن يغيب اللاعب عن توتنهام شهرين, وسيبقى تحديد مصير مشاركته في المونديال معلقا حتى تعافيه بشكل نهائي.

يشار إلى أن كين يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برفقة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، برصيد 24 هدفا لكل منهما.