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الرسالة نت - وكالات

نشر موظف بنادي الزمالك صورة تجمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة "القلعة البيضاء" مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي، في أحد المطاعم بالقاهرة.

وبحسب تقارير صحافية مصرية, فإن الأهلي سيتخذ قرارا بتجميد السعيد، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، أن الصورة التي تم تسريبها للثنائي التقطت منذ 10 أيام في أحد المطاعم بمنطقة المهندسين بالجيزة، أثناء مفاوضات رئيس الزمالك للاعب الأهلي.

وقال المصدر: "تم حجز المطعم بالكامل بناء على طلب اللاعب، وتم إخلاؤه من جميع رواده حتى لا ينتشر خبر المفاوضات معه".

وينتهي تعاقد السعيد مع الأهلي بختام الموسم الجاري، وطلب الحصول على 60 مليون جنيه (3.5 مليون دولار تقريبا) لتجديد عقده لـ3 مواسم مقبلة.

وفي سياق متصل، طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، السعيد بضرورة شرح ملابسات الصورة التي التُقطت له مع رئيس الزمالك.