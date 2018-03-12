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غزة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في ضواحي مدينة القدس، اضافة الى استمرار حملات الدهم والاعتقال في مدن الضفة الغربية.

وأفادت القناة 7 العبرية أن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وزعمت العثور أسلحة ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل كانت مخصصة لدعم العمليات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية، واعتقلت كل من : ايوب ابو عصب و حافظ درباس و ايوب الهندي ومحمد نمر درباس و صالح نعيم محيسن ومحمود غريب، كما جرى اعتقال الشابيين عدنان عرامين ومحمد زيدان من منطقة ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة ، والشاب أمين فتحي حمدان من بلدة عناتا .

وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي حمزة سيوري، بعد مداهمته وتفتيشه، خلال اقتحامها لمدينة الخليل، وصادرت اموالا منه. فيما اعتقلت الأسير المحرر ليث محمد البو وشقيقه أنور، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويهم في منطقة عين عاصي في مدينة حلحول شمال الخليل، كما اعتقلت الشاب محمد يونس البو من المدينة.

من جانب متصل اعتقل جنود الاحتلال الشاب علي محمود حنون، بعد اقتحامها مدينة قلقيلية.

وداهم جنود الاحتلال منازل المواطنين في المزرعة الغربية وقرية أبو شخيدم قضاء رام الله.

واقتحم الاحتلال منطقة "العروج" ببيت لحم وسلم بلاغاً لشاب لمراجعة مخابراته، كما جرى اقتحام منطقة "بيت فالوح" قرب بلدية جناتة شرق بيت لحم.

وفي اريحا اعتقل "محمد هشام هديب" من مخيم عين السلطان غرب مدينة أريحا على حاجز الكونتينر.

وفي عنبتا اعتقلت قوة للاحتلال هشام فقها بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.