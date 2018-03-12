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12 آذار / مارس 2018. الساعة 08:46 بتوقيت القــدس. منذ 4 ساعات
تقليص خدمات الأونروا.. الانهيار القادم
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غزة - الرسالة نت
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