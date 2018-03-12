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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هأرتس:

شخصين قتلا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في النهر الشرقي في مدينة نيويورك

توصل نتنياهو وليبرمان إلى حل وسط بشأن مشروع قانون التجنيد

الدولة توافق على خصخصة "شركة الصناعات العسكرية IMI" وبيعها إلى شركة "إلبيت سيستميز" مقابل 1,8 مليار شيكل

وافق مجلس الوزراء على خطة تعزيز القوات البرية بمدرعات ايتان

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش 16 مطلوبا من الضفة وصادر امولا واسلحة

استمرار اجتماعات احزبا الائتلاف للوصول لحل ازمة قانون التجنيد

تمارين واسعة النطاق للشرطة حتى يوم الثلاثاء وسيكون هناك صافرات انذار

اعتقال فلسطينيين اثنين عند مدخل محكمة سالم العسكرية ضبط بحوزتهم قنابل أنبوبية

وافق مجلس الوزراء على خطة تعزيز القوات البرية بمدرعات ايتان

معاريف:

أثناء الليل تم إلقاء القبض على 16 مطلوباً من أنحاء الضفة

وافق مجلس الوزراء على خطة تعزيز القوات البرية بمدرعات ايتان

"يمكن التوصل إلى اتفاق": انتهاء اجتماع نتنياهو وليتزمان وستستمر المحادثات

محكمة العدل العليا الإسرائيلية تطلب من الدولة الرد كتابيا غدا بحدود الساعة الرابعة على التماس عائلة غولدين بشأن عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع تسليم جثامين "الشهداء"

السعودية تنوي شراء 48 طائرة يوروفايتر تايفون من بريطانيا

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 16 مطلوبا من الضفة

نتنياهو يجتمع مع أطراف الخلاف حول قانون التجنيد

وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" سيصل إلى "إسرائيل" في ال25 من الشهر الجاري للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" في النصف الثاني من هذا العام

رشق سيارت للمستوطنين بالحجارة عند غوش عتصيون ولم تقع إصابات

اعتقال فلسطينيين اثنين عند مدخل محكمة سالم العسكرية ضبط بحوزتهم قنابل أنبوبية

القناة 7 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا مطلوبا من الضفة خلال الليل

تم ضبط أسلحة واموال في الخليل

قتل الجيش المصري 16 "إرهابيا" في العملية ضد داعش

تقرير: تقوم إدارة ترامب بوضع اللمسات الأخيرة على خطة القرن

اليوم سيتم إجراء تدريبات للشرطة في منطقة لاخيش

تحطم طائرة هليكوبتر في نيويورك: مقتل اثنان وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة

أفغانستان: سيطرت طالبان على مقر قوات الأمن

منظمة العفو: جيش ميانمار يقوم ببناء قواعد عسكرية على أراضي الروهينغيا

القناة 12 العبرية:

اعقتلت قوات الامن ليلا 16 فلسطينيا من انحاء الضفة

ضبطت قوات الجيش عرات الاف الشواكل من علار والخليل كانت مخصصة لدعم العمليات

وافق مجلس الوزراء على خطة تعزيز القوات البرية بمدرعات ايتان

استمرار اجتماعات التفاوض حول ازمة قانون التجنيد

تبدأ اليوم مناورات واسعة تستمر حتى الثلاثاء على مستوى هيئة الأركان وذلك لفحص مدى جاهزية مقرات الجيش والجبهة الداخلية لحالات الطوارئ سيسمع خلالها صافرات الإنذار في جميع المناطق باستثناء غلاف غزة

اعتقال فلسطينيين اثنين عند مدخل محكمة سالم العسكرية ضبط بحوزتهم قنابل أنبوبية

القناة 14 العبرية:

اجتمع الجنرال أيزنكوت مع قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي الجنرال كورتيس

بعد أسبوع من عملية الدهس في عكا: المنفذ ينفي أن يكون دافعه بالهجوم "قومي"

اجتمع نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيجاد حل لأزمة مشروع قانون التجنيد

لم يتم مناقشة قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في مجلس الوزراء بسبب ضيق الوقت , نتنياهو طلب التأجيل وليبرمان وافق على ذلك

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش 16 فلسطينيا في الضفة ليلة أمس

وافق مجلس الوزراء على خطة تعزيز القوات البرية بمدرعات ايتان

في اجتماع مجلس الوزراء السياسي- الأمني ​​، لم يناقش قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات

مصادر في الائتلاف: يبدو أن نتنياهو قرر الذهاب إلى الانتخابات

اعتقل مسؤول في بلدية في القدس وثلاثة آخرون للاشتباه في الرشوة

تحطم طائرة الهليكوبتر في نيويورك: ارتفع عدد القتلى إلى 5

لابيد على مشروع قانون التجنيد: اهانة للجيش واليهود