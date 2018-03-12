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مؤمن مقداد – الرسالة نت

صادق المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساء أمس الأحد، على خطة لتزويد جيش الدفاع بالمئات من ناقلات الجنود المدرعة الحديثة من طراز "إيتان".

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، إن الجيش سيستبدل الناقلات القديمة ابتداء من العام 2020 من طراز "M 113" المستعملة في وحدات الجيش.

وادعى الموقع، أن المدرعة الجديدة التي سبق وأن جرت عدة اختبارات عليها في منطقة غلاف غزة، تجمع بين المرونة والقوة خلال النشاط في ساحة المعركة حيث تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة وتستخدم لغرض تمكين القوة المقاتلة للوصول إلى الهدف في ساحات المعركة وبمقدروها نقل 12 مجندا من ضمنهم قائد المدرعة.

وأشار الموقع العبري إلى أن المدرعة تأتي مجهزة بمجموعة متنوعة من منظومات الأسلحة يتم التحكم بها عبر جهاز تحكم، بما في ذلك مدفع عيار 30 ملم يصل مداه إلى 2,5 كلم وتتميز بسهولة القيادة والتحكم وتحتوي على نظام تكييف وشاشة تعمل بنظام اللمس ونظام يعكس الرؤية بدرجة 360 درجة في ساحة المعركة.