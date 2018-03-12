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فيينا- الرسالة نت

هاجم رجل نمساوي بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران في النمسا، فأقدم الحارس على قتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.



وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية هارالد سوروس، إن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما قد "قُتل في مكان" الهجوم.



وأضاف أن الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 في أحد أحياء فيينا السكنية.



ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله، إن المهاجم مقيم في فيينا ويتحدر من مقاطعة تيرول النمساوية.



وأشارت الشرطة إلى أن دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن.

وقد أصيب حارس السفارة في الجزء العلوي من الذراع.



وأشار سوروس إلى أن الحارس "استخدم في بادئ الأمر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل أن يفتح عليه لاحقا النار.

ووفقا للاستنتاجات الأولية، فإن الحارس قد "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وقد أمرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية في فيينا.

عربي21