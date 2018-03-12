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ترجمة -مؤمن مقداد

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صباح الاثنين، على مشروع قانون التجنيد بصيغته الجديدة بعد إحداث تعديلات عليه ضمن رؤية الأحزاب الدينية.

وأثير على مدار أكثر من أسبوعين جدل صاخب داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب مشروع القانون الذي كان سيتسبب في حدوث انتخابات مبكرة في إسرائيل، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد لقاءات حاسمة خلال الساعات الماضية للوصول لحل نهائي.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن ممثلي جميع الأحزاب عدا ممثل حزب "إسرائيل بيتنا" وافقوا خلال اجتماع اللجنة الوزارية على مشروع القانون، حيث سيحال إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت للنظر فيه وإبداء رأيه القانوني.

وترفض الأحزاب الدينية محاولات وزير الجيش أفيغدور ليبرمان فرض قانون يسمح بإجبار المتدينين اليهود على التجنيد في الجيش، حيث قدمت تعديلات على مشروع القانون يمنع تجنيد طلاب المعاهد الدينية.

وربطت تلك الأحزاب موافقتها على تمرير ميزانية العام الجديد، بالمصادقة على مشروع القانون المعدل للتجنيد.