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الرسالة نت - وكالات

يتطلع نادي ليفربول لاستغلال المقابل المادي الذي حصل عليه من بيع نجمه البرازيلي السابق فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير الماضي، من أجل ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق "الكتالوني", خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول معجب بأداء راكيتيتش, ويريد ضمه لقلعة "أنفيلد" خلال "الميركاتو" الصيف المقبل.

وأكدت "ميرور", أن قدوم كوتينيو سيقلل من فرص مشاركة الدولي الكرواتي مع برشلونة, رغم ظهوره في الفترة الأخيرة أساسيا خلال اللقاءات, وهو ما قد يقربه من الانتقال لـ"الريدز".

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول لبرشلونة خلال يناير الماضي مقابل 160 مليون إسترليني, ليكون ثاني أغلى صفقة في تاريخ الكرة حتى الآن.

يشار إلى أن راكيتيتش شارك في 42 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم وأحرز 4 أهداف وصنع مثلها, علما أن عقده ينتهي صيف عام 2021.