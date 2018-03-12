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الرسالة نت - وكالات

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه ينتظر ظهور التشيلي أليكسيس سانشيز جناح "الشياطين الحمر" بمستواه الحقيقي خلال الموسم المقبل، وليس الموسم الحالي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "سانشيز لم يكشف عن مستواه الحقيقي حتى الآن، والخطأ في ذلك أنه جاء في أسوأ فترة في الموسم وهي الانتقالات الشتوية التي لا أحبها".

وأضاف: "ضمه خلال يناير الماضي كان فرصة لا يمكن إضاعتها، وقد فعلنا ذلك، ونحن لا نؤمن كثيرا بالانتقالات الشتوية، أعتقد أن الموسم المقبل سيكون جيدا له".

وتابع: "سانشيز يتعلم كيف يلعب معنا، ونحن نعلم كيف نُخرج أفضل ما بداخله، وهو الأمر الذي يتطلب التطوّر مع مرور الوقت أيضا، وبوجود الخبرة والتأقلم سيقدم المطلوب منه".

يشار إلى أن سانشيز لعب 9 مباريات مع مانشستر يونايتد في كل البطولات منذ انتقاله إليه في يناير الماضي، وأحرز هدفا وصنع هدفين.