تصغير الخط تكبير الخط

مؤمن مقداد – الرسالة نت

أصيب مستوطن بجراح طفيفة بعد رشق مركبته بالحجارة قرب قرية بورين قضاء نابلس، كما رشق عشرات الشبان الحجارة قرب "يتسهار" واندلعت مواجهات في قرية عوريف بنابلس.

وقال موقع "0404" العبري، إن شبان ألقوا الحجارة على طريق 466 قرب مستوطنة بيت ايل دون إصابات.

وأصيب سائق شاحنة (إسرائيلية) بجراح طفيفة نتيجة تطاير شظايا زجاج الشاحنة الذي تحطم بفعل رشقها بالحجارة على طريق 446 قرب مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله.

كما جرى إلقاء الحجارة على حافلة للمستوطنين على طريق غوش عتصيون في الخليل قرب مخيم العروب دون إصابات.

ويذكر أنه أمس الأحد أصيبت مستوطنة بجراح طفيفة بعد رشق مركبتها بالحجارة على طريق 437 قرب حزما شرق القدس المحتلة.