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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أفادت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الواسعة بالبحث عن جندي من وحدة النخبة يدعى "ناداف هيمان" 28 عام فقدت آثاره منذ يوم الجمعة الماضي.

وذكرت القناة العبرية أنه مرة أخرى بعد 7 سنوات من حادثة هرب الجندي أثناء التدريبات في وحدة سييرت متكال اختفى "ناداف هيمان" مجددا حيث خرج الجمعة الماضي من منزله في نزهة دون هاتف او اية نقود.

"ناداف هيمان" هز "اسرائيل" باختفائه قبل 7 سنوات عندما هرب من تدريبات وحدة سييرت متكال وشنت قوات الامن والجيش والشرطة عمليات بحث واسعة النطاق للبحث عنه انذاك الى ان عاد الى منزل والديه وشرح لهما لماذا فعل ذلك وما رأيه في وحدة سييرت متكال.

والان وبعد 7 سنوات اختفى "ناداف هيمان" 28 عام وعائلته تطلب من جمهور المستوطنين البحث عنه.