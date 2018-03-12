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الرسالة نت - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت تقريباً، ويعتزم البيت الأبيض تقديم الاقتراح قريباً.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، قوله: إن "الصفقة النهائية" ستمنع الطرفين من السقوط في الفخاخ التي أغلقت معظم مقترحات السلام الأخرى.

وأكد مسؤولون على أن الإدارة كانت تضع اللمسات الأخيرة على الخطة، في حين أن كبار المسؤولين الثلاثة الذين نقلت الصحيفة عنهم رفضوا تقديم تفاصيل الاقتراح.

وأضافت الصحيفة إن الوثيقة تقدم حلولاً محددة للقضايا الرئيسية المتعلقة بالحدود والأمن واللاجئين والقدس، مشيرةً الى أن المسؤولون يتوقعون أن يقبل الإسرائيليون والفلسطينيون بعض أجزاء الخطة بينما يرفضون الآخرين.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنها لن تدعو إلى حل الدولتين، في حين أن الخطة لن تدعو إلى "حل عادل ومنصف" لقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها ستوفر سبل للتعامل مع هذه القضية.

وذكرت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تصر على أن إدارة ترامب لا تستطيع لعب دور الوسيط النزيه في أي عملية سلام وأنهم يبحثون على وسيط آخر أو هيئات دولية مستعدة لاستبدال واشنطن.