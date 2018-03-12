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الرسالة نت - وكالات

توفيت عائلة فلسطينية مؤلفة من خمسة أفراد فجر اليوم الاثنين، في مدينة النبطية جنوب لبنان، جراء احتراق منزلها بالكامل.

وقال عضو بلدية النبطية صادق إسماعيل للوكالة الرسمية، إن عائلة دوالي توفيت فجر اليوم بعد احتراق المنزل نتيجة تماس كهربائي، وعند وصول أفراد الدفاع المدني كان أفراد العائلة قد فارقوا الحياة."

وأضاف أن العائلة مؤلفة من الأب إبراهيم دوالي وزوجته وثلاثة اطفال (16 عاماً) و(8 اعوام) و8(أشهر)".

وأعرب اسماعيل عن تعازيه الحارة باسم رئيس بلدية النبطية وأهالي المدينة لعائلة دوالي وجميع أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً الوقوف إلى جانب العائلة في هذا المصاب الجلل.