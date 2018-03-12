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رام الله - الرسالة نت

قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الإثنين، العمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من يوم السبت الموافق 24 مارس الجاري، وعليه تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الجمعة/السبت.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم، وفق ما أورده المتحدث باسمها يوسف المحمود في بيان وصل صحفي وصل الرسالة نت.

والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي مرَّتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة، وتتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.