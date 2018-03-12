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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت أمراً بتجديد الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر جديدة بحق الأسيرين القياديين في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة وبسام أبو عكر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ سعيد نخلة بتاريخ 23/11/2017م، فيما اعتقلت الأسير القائد بسام أبو عكر بتاريخ 27/07/2017م، وحولتهما للاعتقال الإداري دون أن توجه إليهما أية تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير الشيخ سعيد نخلة يعتبر من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء ومن مخيم الجلزون بمدينة رام الله؛ وكان قد تعرض للاعتقال عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 16 عاما في سجون الاحتلال، أما الأسير القائد بسام أبو عكر فهو من مخيم عايدة بمدينة بيت لحم جنوب الضفة وهو متزوج ولديه سبعة أبناء، ومن قادة حركة الجهاد الإسلامي وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاما خلال اعتقالات سابقة.