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رام الله-الرسالة نت

أعلن الناطق باسم حكومة التوافق يوسف المحمود عصر اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، سيتوجهان إلى قطاع غزة غدًا الثلاثاء، لافتتاح محطة تحلية المياه.

وكان الحمد الله ذكر في وقت سابق اليوم أن تمكين الحكومة في قطاع غزة ليس اشتراطًا، بل استحقاقاً وطنياً ومتطلباً هاماً لإنجاز المصالحة وضمان استدامتها.

وتطرق الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في رام الله وغزة إلى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في القطاع، وتنفيذ ما أمكن من مشاريع إعادة إعماره، رغم شح الموارد وانخفاض الدعم الخارجي والقيود الاحتلالية.

وأكد أن الوضع الكارثي في غزة يزداد قتامة وتفاقماً خاصة مع استمرار "إسرائيل" في فرض حصارها الجائر عليها، وتقليص الإدارة الأمريكية لدعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).