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الوسطى - الرسالة نت

أكد اتحاد دير البلح بقاءه في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", إثر فوزه الغالي على أهلي النصيرات (4-2), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر والأخير من المسابقة.

وسجل رباعية اتحاد الدير أحمد المقاطعة "هدفين" (51 و70), وعماد بن سعيد (37), وأحمد بشير (60), بينما أحرز هدفي أهلي النصيرات زياد أبو شرف (5), وأحمد أبو بلال (55).

ورفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع, بفارق نقطة أمام شباب معن التاسع والأخير الذي هبط للدرجة الثالثة, وبقي رصيد الخاسر 16 في المركز الثامن وقبل الأخير.

وفي لقاء آخر, انتصر الأمل على نظيره العودة (2-1).