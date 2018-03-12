تصغير الخط تكبير الخط

البيرة-الرسالة نت

أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي وصفت جروح أحدهم بالخطيرة اليوم الاثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثمانية مواطنين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار حي في الرأس.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة طلابية انطلقت من وسط رام الله وصولًا إلى المدخل الشمالي للبيرة احتجاجًا على اعتقال قوة عسكرية إسرائيلية خاصة لرئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني الأربعاء الماضي من حرم جامعة بير زيت.

وكانت قوة من المستعربين قد اقتحمت حرم جامعة بير زيت شمال رام الله لأول مرة منذ تأسيس الجامعة، واختطفوا الكسواني، وهم يقومون بإطلاق النار في الهواء.