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الرسالة نت - وكالات

أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، أنه سيتم التصويت على مشاريع القرارات الأربعة الخاصة بفلسطين خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

وقال خريشة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن هذه المشاريع قرارات تتعلق بحق تقرير المصير لشعبنا والاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية إضافة الى مشروع المحاسبة الذي يتابع تقرير جولد ستون في أعقاب العدوان الاسرائيلي على غزة .

وأوضح ان هناك محاولات إسرائيلية وأمريكية للعمل على إزالة البند السابع المتعلق بوضع حقوق الانسان في فلسطين وهو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الانسان الذي سيعقد الأثنين المقبل.