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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

كشف الجيش الإسرائيلي عن استخدامه لأول مرة طائرة بدون طيار لرش الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين على حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي .

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أنها التجربة الأولى التي أجريت من هذا النوع في هذه الظروف وهي الطريقة الوحيدة التي تصرف بها الجيش الإسرائيلي لتفريق المظاهرات على الحدود.

وقالت مصادر أن إجراء التجربة باستخدام طائرة استطلاع لردع المتظاهرين يمكن أن يسمح للجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات مراقبة واسعة أبعد من إمكانية تفريق المظاهرات.

ولم يعلن الجيش فيما بعد اذا تمت الموافقة على استخدامها في العمليات القادمة في حال تصعيد المواجهات على الحدود في مايو القادم "ذكرى النكبة".